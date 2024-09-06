Суспільство

Азовці повернули частину Нью-Йорка у Донецькій області 
6 Вересня 2024 10:43
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донецька область, Нью-Йорк
Ілюстративне фото / Telegram

ЗСУ повернули під контроль Сил оборони частину селища Нью-Йорка на Донеччині на Торецькому напрямку.

Про це повідомили у Telegram 12 бригади спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України.

Бійці бригади обороняють та контратакують на Торецькому напрямку. “Азовцям” вдалось деблокувати українських військових, які були в оточенні, та повернути частину селища.

“На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, «Азову» вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні”, — написали на сторінці бригади.

Попри успіх, ситуація в Нью-Йорку залишається напруженою. За добу армія РФ проводить до 15 штурмів українських позицій.

“Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій”, — йдеться у повідомленні “Азову”.


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