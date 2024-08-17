Автор культового плаката Обами створив новий витвір для Камали Гарріс

Художник, який створив культовий плакат «Надія», що став символом передвиборчої кампанії Барака Обами 2008 року, створив аналогічну ілюстрацію для президентської кампанії віце-президента Камали Гарріс, передає CNN.

На цьому плакаті художника Шепарда Фейрі зображена віцепрезидентка Камала Гарріс/ Шепард Фейрі

На новому плакаті Шепарда Фейрі під назвою «Вперед» номінантка від Демократичної партії зображена в синіх тонах, що контрастують із червоною помадою. Гарріс зображена з перловими сережками і намистом.

«Ми не повернемося назад». Ці слова Камали Гарріс підсумовують момент, у якому ми перебуваємо, і щоб не повертатися назад, ми повинні йти ВПЕРЕД!» – сказав Фейрі в пресрелізі, що анонсує постер.

Фейрі також підтримав Гарріс та її кандидатуру на посаду віцепрезидента Тіма Вальца, додавши, що «вони – наш найкращий шанс дати відсіч наступаючому фашизму й загрозам демократії, а також наш найкращий шанс створити світ, на який ми всі прагнемо й заслуговуємо».

Через роки після появи плаката «Надія» Фейрі заявив, що Обама не виправдав своїх обіцянок, сказавши 2015 року в інтерв’ю Esquire, що «він пішов на компроміс із багатьох питань, яких я ніколи б не очікував».

Найпоширеніша версія плаката Шепарда Фейрі з Обамою, на якому написано слово «Надія» / Фото Wikipedia

А на наступних виборах, незважаючи на те, що Дональда Трампа було названо «небезпечним», Фейрі не став створювати ілюстрації для його опонента Гілларі Клінтон і сказав CNN 2016 року, що не знаходить Клінтон «достатньо надихаючою» для ілюстрації.

Потім Фейрі намалював три плакати на знак протесту проти Трампа перед його інавгурацією. На плакатах під назвою «Ми, народ» були зображені мусульманки, латиноамериканки та афроамериканки.

Хоча Фейрі не створював робіт, що підтримують Джо Байдена 2020 року, художник у співпраці з групою із захисту клімату Greenpeace USA випустив плакат, що закликає Байдена – лише за кілька днів після початку його президентства – виконати свої передвиборчі обіцянки щодо захисту клімату.

Плакат під назвою «Яке майбутнє ви забезпечите?» зображував Байдена перед двома сценаріями: в одному з них світ охоплений вогнем через вплив викопного палива, а в іншому зображено чисту Землю.