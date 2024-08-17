Суспільство

Автор культового плаката Обами створив новий витвір для Камали Гарріс
17 Серпня 2024 21:07
читать на русском →
вибори, Камала Гарріс, сша
Плакати із зображенням віцепрезидентки Камали Гарріс у районі Луп у Чикаго напередодні Демократичної національної конвенції / Фото CNN

Художник, який створив культовий плакат «Надія», що став символом передвиборчої кампанії Барака Обами 2008 року, створив аналогічну ілюстрацію для президентської кампанії віце-президента Камали Гарріс, передає CNN.

На цьому плакаті художника Шепарда Фейрі зображена віцепрезидентка Камала Гарріс/ Шепард Фейрі

На новому плакаті Шепарда Фейрі під назвою «Вперед» номінантка від Демократичної партії зображена в синіх тонах, що контрастують із червоною помадою. Гарріс зображена з перловими сережками і намистом.

«Ми не повернемося назад». Ці слова Камали Гарріс підсумовують момент, у якому ми перебуваємо, і щоб не повертатися назад, ми повинні йти ВПЕРЕД!» – сказав Фейрі в пресрелізі, що анонсує постер.

Фейрі також підтримав Гарріс та її кандидатуру на посаду віцепрезидента Тіма Вальца, додавши, що «вони – наш найкращий шанс дати відсіч наступаючому фашизму й загрозам демократії, а також наш найкращий шанс створити світ, на який ми всі прагнемо й заслуговуємо».

Через роки після появи плаката «Надія» Фейрі заявив, що Обама не виправдав своїх обіцянок, сказавши 2015 року в інтерв’ю Esquire, що «він пішов на компроміс із багатьох питань, яких я ніколи б не очікував».

Найпоширеніша версія плаката Шепарда Фейрі з Обамою, на якому написано слово «Надія» / Фото Wikipedia

А на наступних виборах, незважаючи на те, що Дональда Трампа було названо «небезпечним», Фейрі не став створювати ілюстрації для його опонента Гілларі Клінтон і сказав CNN 2016 року, що не знаходить Клінтон «достатньо надихаючою» для ілюстрації.

Потім Фейрі намалював три плакати на знак протесту проти Трампа перед його інавгурацією. На плакатах під назвою «Ми, народ» були зображені мусульманки, латиноамериканки та афроамериканки.

Хоча Фейрі не створював робіт, що підтримують Джо Байдена 2020 року, художник у співпраці з групою із захисту клімату Greenpeace USA випустив плакат, що закликає Байдена – лише за кілька днів після початку його президентства – виконати свої передвиборчі обіцянки щодо захисту клімату.

Плакат під назвою «Яке майбутнє ви забезпечите?» зображував Байдена перед двома сценаріями: в одному з них світ охоплений вогнем через вплив викопного палива, а в іншому зображено чисту Землю.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
17 Серпня 2024 20:01

Зеленський закликав західних партнерів зняти обмеження на використання зброї
17 Серпня 2024 19:37

Призначено виконувача обов’язки гендиректора “Охматдиту”
17 Серпня 2024 18:48

Росіяни атакували недобудовану 9-поверхівку у Мирнограді: одна людина загинула
17 Серпня 2024 17:45

Всеукраїнська рада церков підтримала заборону церкви Московського патріархату
17 Серпня 2024 17:12

Сили оборони стримують натиск окупантів на Покровському напрямку і вже відбили 25 атак
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки