Економіка

Автономність, децентралізація, безперебійність. Синєгубов розказав, яким буде ЖКГ Харківщини

28 Квітня 2024 16:54
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енергетика, тепло
Наслідки ракетних ударів РФ по ТЕЦ-5 у Харкові, квітень 2024 року / Фото Суспільне Харків

В Харківській області продовжується підготовка до наступного опалювального сезону.

За словами голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, одне з ключових стратегічних завдань — децентралізувати всі складові системи житлово-комунального господарства Харківщини.

Мова йде про модульні газові котельні, когенераційні установки, газотурбінні енергоблоки та ін.

“Розробили детальну дорожню карту та потребу. У цьому питанні розраховуємо також на підтримку міжнародних партнерів. Також працюємо над експериментальним проектом щодо енергонезалежності обʼєктів соціальної інфраструктури”, – написав Синєгубов в Telegram.

Він також зазначив що в регіоні продовжують спрямовувати зусилля на відновлення великих енергетичних об‘єктів, хоча це питання, за словами Синєгубова, не одного року.

“Автономність, децентралізація, безперебійність. Працюємо в цьому напрямку”, – заявив керівник ОВА.


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