Австралія ввела санкції проти Кіркорова

Австралія в суботу, 24 лютого, у другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну оголосила про введення нових санкцій проти Росії. Вони торкнулися 55 приватних осіб і 37 організацій, які підтримали агресивну війну РФ. До санкційного списку занесено, зокрема, російських співаків Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова і Миколу Расторгуєва, а також телеведучу Тіну Канделакі.

Під австралійськими санкціями опинилися і глави російських регіонів: Глєб Нікітін (Нижегородська область), Наталя Комарова (ХМАО), Олег Кожемяко (Примор’я), Володимир Солодов (Камчатський край), Мурат Кумпілов (Адигея) та Артем Здунов (Мордовія), а також кілька членів Ради Федерації.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що нові обмежувальні заходи спрямовані, зокрема, проти людей, які причетні до депортації Росією українських дітей з окупованих регіонів.

За словами Вонг, санкції запроваджено щодо підприємств оборонного, енергетичного, медійного та гірничодобувного секторів Росії, а також об’єктів, пов’язаних із російськими закупівлями в Білорусі, Ірані та Північній Кореї. Так, обмеження торкнулися Центрального морського конструкторського бюро “Алмаз”, Калузького науково-дослідного радіотехнічного інституту, “Росгеології” і “Юнармії”.

“Ці санкції відображають позицію уряду Австралії, згідно з якою ті, хто підтримує незаконну війну Росії, зіткнуться з наслідками”, – йдеться в заяві очільника австралійського МЗС.