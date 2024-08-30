Суспільство

Авіаудар по Сумах: продовжується гасіння пожежі, місцевим мешканцям рекомендують не відкривати вікна
30 Серпня 2024 14:19
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обстріл, пожежа, суми
Наслідки авіаудару / suspilne

У небі над Сумами стоїть чорний дим, містянам рекомендують закрити вікна та менше перебувати на вулиці.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Сумської ОВА.

“Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. До цього часу у небі над Сумами спостерігається чорний дим”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами досліджень спеціалістами Сумського лабораторного центру контролю та профілактики хвороб, якості повітря на вміст хімічних речовин у трьох точках міста виявлено незначне перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту.

Жителям міста до повної ліквідації пожежі рекомендується закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, ретельно обробляти речі та продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості.


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