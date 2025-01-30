Кримінал

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Сумах завершено
30 Січня 2025 20:01
читать на русском →

У Сумах завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої російським дроном багатоповерхівки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Кількість загиблих зросла до 9-ти людей. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла. Травмовано 13 осіб, серед яких 8-річна дівчинка”, – повідомив міністр.

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Сумах / Фото: ДСНС

Також пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та понад 20 автомобілів. 

Розгорнутий рятувальниками мобільний пункт незламності продовжує працювати в цілодобовому режимі.

“Поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців щодо наслідків російського обстрілу. Триває процес документування воєнного злочину Росії – прямого удару по цивільних”, – додав Клименко.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Січня 2025 20:01

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Сумах завершено
30 Січня 2025 19:19

Трамп повідомив, що в авіакатастрофі у Вашингтоні ніхто не вижив
30 Січня 2025 17:36

Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК
30 Січня 2025 17:18

Швеція виділяє Україні пакет допомоги на 1,2 мільярда доларів
30 Січня 2025 16:32

Росія почала бити по Україні “Шахедами” зі збільшеною бойовою частиною
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки