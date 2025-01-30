Аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Сумах завершено

У Сумах завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої російським дроном багатоповерхівки.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
“Кількість загиблих зросла до 9-ти людей. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла. Травмовано 13 осіб, серед яких 8-річна дівчинка”, – повідомив міністр.
Також пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та понад 20 автомобілів.
Розгорнутий рятувальниками мобільний пункт незламності продовжує працювати в цілодобовому режимі.
“Поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців щодо наслідків російського обстрілу. Триває процес документування воєнного злочину Росії – прямого удару по цивільних”, – додав Клименко.