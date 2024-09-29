Кримінал

Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено: постраждало щонайменше 11 людей
29 Вересня 2024 10:11
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запоріжжя, обстріли
29 вересня ворог наніс масований авіаудар по місту Запоріжжю. Значних руйнувань зазнали житлові будинки в різних районах міста / Фото ДСНС

Внаслідок ранішнього ворожого масованого авіаційного удару по Запоріжжю, за попередніми даними, зросла кількість постраждалих до 11 людей, з них двоє врятованих. Кількість постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє ДСНС.

Так, в одному місці сталося руйнування багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи. У ході ліквідації наслідків, з-під завалів надзвичайники врятували жінку. Постраждалу доправлено до лікувального закладу.

Окрім цього, рятувальники ліквідували загоряння 9 автомобілів та 5 гаражів на загальній площі 300 кв.м. В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Надзвичайники ліквідували загоряння газопроводу.

Аварійно-рятувальні роботи завершено.


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