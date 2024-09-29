Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено: постраждало щонайменше 11 людей

Внаслідок ранішнього ворожого масованого авіаційного удару по Запоріжжю, за попередніми даними, зросла кількість постраждалих до 11 людей, з них двоє врятованих. Кількість постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє ДСНС.

Так, в одному місці сталося руйнування багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи. У ході ліквідації наслідків, з-під завалів надзвичайники врятували жінку. Постраждалу доправлено до лікувального закладу.

Окрім цього, рятувальники ліквідували загоряння 9 автомобілів та 5 гаражів на загальній площі 300 кв.м. В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Надзвичайники ліквідували загоряння газопроводу.

Аварійно-рятувальні роботи завершено.