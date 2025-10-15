        Суспільство

        Аварійні відключення електроенергії застосовано по всій Україні, крім двох областей, — Міненерго

        Галина Шподарева
        15 Жовтня 2025 18:35
        читать на русском →
        Відключення світла у Львові / Фото: Головне в Україні
        Відключення світла у Львові / Фото: Головне в Україні

        В Україні через наслідки масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі в більшості областей введено аварійні відключення світла. Обмеження запроваджено у всіх регіонах, окрім Донецької та частини Чернігівської областей.

        Про це повідомили в Міненерго.

        “Через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень”, — йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

        На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

        В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини