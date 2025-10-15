Аварійні відключення електроенергії застосовано по всій Україні, крім двох областей, — Міненерго

В Україні через наслідки масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі в більшості областей введено аварійні відключення світла. Обмеження запроваджено у всіх регіонах, окрім Донецької та частини Чернігівської областей.

Про це повідомили в Міненерго.

“Через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень”, — йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.