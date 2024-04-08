Суспільство

Атака Шахедами на Житомирщину: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

8 Квітня 2024 10:00
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дрони, житомир
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вночі 8 квітня окупанти влучили Шахедами в об’єкт критичної інфраструктури на Житомирщині, внаслідок чого з’явилась загроза забруднення повітря в Звягельській громаді.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований  об’єкт критичної інфраструктури.

“Силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину шахедів. За попередньою інформацією жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає”, – додав Бунечко.

Також Звягельська міська рада повідомила, що внаслідок атаки існує загроза забруднення повітря.

“Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. Зокрема комісією ТЕБ та НС було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти. Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи”, — йдеться у повідомленні.


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