Атака Шахедами на Житомирщину: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Вночі 8 квітня окупанти влучили Шахедами в об’єкт критичної інфраструктури на Житомирщині, внаслідок чого з’явилась загроза забруднення повітря в Звягельській громаді.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об’єкт критичної інфраструктури.

“Силам та засобам протиповітряної оборони області вдалося збити частину шахедів. За попередньою інформацією жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає”, – додав Бунечко.

Також Звягельська міська рада повідомила, що внаслідок атаки існує загроза забруднення повітря.

“Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. Зокрема комісією ТЕБ та НС було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти. Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи”, — йдеться у повідомленні.