Атака на Україну: ППО знищила 22 ворожі ракети різного типу і 20 “Шахедів”

В ніч на 2 вересня Росія атакувала Україну 58 повітряними цілями, сили ППО знищилИ 9 балістичних ракет із 16, 13 крилатих ракет та 20 дронів-камікадзе.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в соцмережах.
У ніч на понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку.
Зазначається, що радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:
– 16 балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей – РФ.;
– 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. – РФ.;
– 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. –РФ.;
– 1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. –РФ.;
– 23 ударні БпЛА Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська – РФ.
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:
– 9 балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23;
– 13 крилатих ракет Х-101;
– 20 ударних БпЛА Shahed-131/136.
“Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється.
Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях”.