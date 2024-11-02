Атака на Київ тривала понад 5 годин

БпЛА збройних сил російської федерації заходили на місто групами, перед Києвом розділялися на поодинокі цілі і атакували на надмалих висотах для ускладнення роботи ППО. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин.

Про це повідомили в Київській військовій адміністрації.

“Силами та засобами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені”, – йдеться в заяві.

Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків в шести районах міста – Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Є пошкодження житлової забудови, приватних авто. Всі пожежі ліквідовано. На цю хвилину відомо лише про одного постраждалого – поліцейський отруївся продуктами горіння.

Зараз в столиці немає повітряної тривоги. Але в Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА. Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва.