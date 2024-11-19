Атака на Глухів Сумської області: кількість загиблих зросла до 10

Десять осіб, включно з дитиною, загинули внаслідок російського удару по гуртожитку в місті Глухів на Сумщині пізно ввечері 18 листопада. Під завалами, ймовірно, ще залишаються люди.

Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, Сумська обласна прокуратура у Facebook, ДСНС у Telegram.

Президент Володимир Зеленський спочатку повідомив про 7 загиблих, пізніше ДСНС уточнило про 9 загиблих, а згодом кількість жертв зросла до 10.

“Станом на зараз підтверджено 10 загиблих, з них – 1 дитина. Кількість поранених зросла до 13, серед яких 3 дитини. Під завалами, ймовірно, залишаються троє людей”.

Сумська обласна прокуратура уточнила, що серед загиблих є 8-річний хлопчик.

Аварійно-рятувальні роботи на місці події тривають.