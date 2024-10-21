Кримінал

Атака на Харків: кількість поранених зросла 
21 Жовтня 2024 08:46
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атаки ворога, харків
Наслідки удару по Харкову / ДСНС

Внаслідок удару по Харкову кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

Про це повідомляє ДСНС Харківщини у Facebook.

“Вчора близько 22:00 під ударами ворожих керованих авіабомб опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура Харкова”.

Повідомляється, що вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

Також виникло два незначних осередки пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували.

На місці працювали психологи ДСНС, допомогли 10 людям.


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