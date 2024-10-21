Атака на Харків: кількість поранених зросла 

Внаслідок удару по Харкову кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

Про це повідомляє ДСНС Харківщини у Facebook.

“Вчора близько 22:00 під ударами ворожих керованих авіабомб опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура Харкова”.

Повідомляється, що вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

Також виникло два незначних осередки пожеж, які рятувальники оперативно ліквідували.

На місці працювали психологи ДСНС, допомогли 10 людям.