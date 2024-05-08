Суспільство

AstraZeneca відкликає з ринків вакцину проти COVID-19

8 Травня 2024 15:38
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коронавірус
Вакцина AstraZeneca проти Covid-19 / Фото: AP

Компанія AstraZeneca заявила, що ініціювала відкликання своєї вакцини проти COVID-19 у всьому світі. Як пояснили у компанії, препарат забирають з комерційних причин, оскільки його її замінили оновлені вакцини, які борються з новими штамами Covid-19.

Про це повідомляє Reuters.

За даними ЗМІ, англо-шведський виробник ліків раніше визнав у судових документах, що вакцина викликає побічні ефекти, такі як утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів у крові.

Заява компанії про відкликання вакцини була подана 5 березня і набула чинності 7 травня, згідно з повідомленням газети Telegraph, яка першою повідомила про цю подію.


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