Армія України стала однією з двадцяти найпотужніших армій світу – Global Firepower

Армія України посіла 18 місце у рейтингу найпотужніших армій світу. Порівняно з показником минулого року вона опустилася на 3 позиції.

Про це свідчить рейтинг міжнародної компанії Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг кращих армій світу.

Для визначення позицій у рейтингу автори врахували 60 окремих категорій, зокрема кількість військових підрозділів, фінансовий стан, матеріально-технічні можливості та географії.

Загалом у рейтингу 145 країн. “Сусідами” України у рейтингу є армія Ізраїлю (17 місце) та Німеччина (19 місце). Україна має індекс потужності 0,2598 (чим менше, тим краще. 0,0000 вважається ідеальним показником).

“Українська військова міць зміцнюється фінансовою та матеріальною підтримкою західних союзників, зокрема Сполучених Штатів. У лютому 2024 року минає два криваві роки від початку російсько-української війни”, — написали автори в огляді України.