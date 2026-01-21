Армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою та запустила 97 БпЛА з шести напрямків

У ніч на 21 січня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим. Також росіяни запустили 97 ударних БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк. Близько 70 дронів були ідентифіковані як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Реклама

Реклама

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 84 російські БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків дрона на одній локації.