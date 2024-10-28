Армія РФ атакувала “шахедами” енергетичні об’єкти Сумщини

Сьогодні, 28 жовтня ворог завдав удару по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури Конотопського району Сумської області.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, для удару ворог застосував БпЛА типу “шахед”.

Також у адміністрації додали, що у результаті протиповітряних боїв підрозділами ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено шість ворожих “шахедів”.

У Сумах зранку 28 жовтня були перебої в електропостачанні. В КП “Електроавтотранс” повідомили, що у зв’язку з відключенням електроенергії рух тролейбусів у місті порушений.