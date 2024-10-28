Кримінал

Армія РФ атакувала “шахедами” енергетичні об’єкти Сумщини
28 Жовтня 2024 07:56
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Сьогодні, 28 жовтня ворог завдав удару по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури Конотопського району Сумської області.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, для удару ворог застосував БпЛА типу “шахед”.

Також у адміністрації додали, що у результаті протиповітряних боїв підрозділами ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено шість ворожих “шахедів”.

У Сумах зранку 28 жовтня були перебої в електропостачанні. В КП “Електроавтотранс” повідомили, що у зв’язку з відключенням електроенергії рух тролейбусів у місті порушений.


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