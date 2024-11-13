Кримінал

Армія рф атакувала машину “швидкої” в Станіславі
13 Листопада 2024 16:09
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обстріл, херсонщина
Наслідки атаки / Facebook

У Станіславі на Херсонщині російські сили атакували автомобіль “швидкої”, що евакуював поранених за допомогою безпілотника. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах

Перед цим внаслідок атаки ворожого дрона по селу 45-річний чоловік і 40-річна жінка отримали вибухові травми та поранення від уламків.

Під час транспортування постраждалих до лікарні бригада екстреної допомоги зазнала повторної атаки — на авто була скинута вибухівка з дрона. У результаті цього транспорт було знищено, але, на щастя, медики не постраждали. “На жаль, такі атаки на машини швидкої допомоги трапляються часто. Дякую медикам, які продовжують працювати в цих складних умовах, і благодійникам за їхню підтримку”, – додав Прокудін.


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