Армія рф атакувала машину “швидкої” в Станіславі

У Станіславі на Херсонщині російські сили атакували автомобіль “швидкої”, що евакуював поранених за допомогою безпілотника.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у соцмережах

Перед цим внаслідок атаки ворожого дрона по селу 45-річний чоловік і 40-річна жінка отримали вибухові травми та поранення від уламків.

Під час транспортування постраждалих до лікарні бригада екстреної допомоги зазнала повторної атаки — на авто була скинута вибухівка з дрона. У результаті цього транспорт було знищено, але, на щастя, медики не постраждали. “На жаль, такі атаки на машини швидкої допомоги трапляються часто. Дякую медикам, які продовжують працювати в цих складних умовах, і благодійникам за їхню підтримку”, – додав Прокудін.