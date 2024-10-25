Кримінал

Армія РФ атакувала Херсонщину: є поранені
25 Жовтня 2024 08:28
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обстріл, херсонщина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

25 жовтня окупанти вдарили по середмісті Херсона, в результаті чого двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко і Херсонська ОВА

Зазначається, що під ворожим ударом опинився багатоквартирний будинок. 

“Внаслідок цієї ворожої атаки отримали тілесні ушкодження двоє людей – жінка 64 років та 72-річний чоловік. В обох постраждалих вибухова травма. У жінки також уламкові поранення ніг. У чоловіка – контузія та черепно-мозкова травма”, – зазначив Роман Мрочко.

Медики надали пораненим необхідну допомогу на місці.  


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