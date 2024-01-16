Суспільство

Армія оборони Ізраїлю вивела одну зі своїх чотирьох дивізій із Гази

16 Січня 2024 09:17
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ізраїль

ЦАХАЛ вивів одну з чотирьох дивізій із Гази.

Про це пише видання The Times of Israel.

Зазначається, що Армія оборони Ізраїлю вивела 36-ту дивізію з Гази на період відновлення і навчання, залишивши три інші дивізії, які воюють проти ХАМАСу в анклаві.

Виведення дивізії є частиною планів ЦАХАЛу щодо тривалої війни проти ХАМАСу при збереженні боєздатності військ, пише видання.

Підрозділи дивізії отримають короткий перепочинок, потім у них буде період підготовки, після чого ЦАХАЛ вирішить, чи потрібно їх передислокувати і куди саме.

Протягом останніх двох місяців 36-а дивізія діяла на півночі Гази, ліквідовуючи батальйони ХАМАСу.

При цьому 162-а дивізія залишається на півночі Гази. Там вона проводить зачистки, щоб виявити інфраструктури ХАМАСу, а також знищити або захоплення бойовиків, що залишилися. 99-а дивізія діє в центральній частині Сектору. 98-а дивізія воює з ХАМАСом в районі Хан-Юніса на півдні Гази.


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