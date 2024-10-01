Політика

Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію на півдні Лівану
1 Жовтня 2024 07:00
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ізраїль
Ізраїльські військові / Фото: Israel Defense Forces

Армія оборони Ізраїлю у ніч на 1 жовтня розпочала наземну операцію “Стріли півночі” на півдні Лівану.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

“Війська ЦАХАЛу розпочали обмежені, локалізовані та цілеспрямовані наземні рейди на основі точних розвідувальних даних проти об’єктів та інфраструктури терористів Хезболли на півдні Лівану”, – йдеться у заяві.

Там заявили, що армія діє за планом, розробленим Генеральним штабом і Північним командуванням, до цього бійці готувалися протягом останніх місяців.

“Ці операції були затверджені та проведені згідно з рішенням політичного ешелону. Операція “Північні стріли” продовжиться відповідно до оцінки ситуації та паралельно з бойовими діями в Газі та в інших місцях”, – додали у ЦАХАЛ.

Як пише Times of Israel, ізраїльські чиновники повідомили американським колегам, що мета операції – ліквідувати позиції «Хезболли» уздовж північного кордону Ізраїлю, щоб створити умови для дипломатичної угоди, згідно з якою сили «Хезболли» будуть витіснені за річку Ель-Літані.

Неназваний американський чиновник повідомив виданню, що Білий дім розуміє і приймає такий план, але Вашингтон, за його словами, «як і раніше, стурбований тим, що ізраїльська армія загрузне в Лівані або буде змушена розширити операцію».


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Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну операцію на півдні Лівану
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