Суспільство

Армія Ізраїлю знайшла тунель ХАМАС під будівлею агентства ООН у Газі

11 Лютого 2024 09:23
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Армія Ізраїлю виявила тунель радикального угруповання ХАМАС, визнаного терористичним у США і Європі, під будівлею штаб-квартири агентства ООН із допомоги палестинським біженцям (БАПОР) у Газі. У ньому розташовувався розвідувальний центр ХАМАС. У БАПОР заявили, що не знали про тунель, пише The Times of Israel.

Ізраїльські військові провели журналістів 700-метровим тунелем. Він пролягає на глибині 20 метрів під землею. Безпосередньо під будівлею штаб-квартири БАПОР розташовані приміщення, в яких було виявлено сервери та іншу комп’ютерну техніку. За твердженням військових, це був центр розвідки ХАМАС. Також підземні службові приміщення знайдено під будівлею розташованої неподалік школи, що перебуває у віданні агентства ООН.

Військовослужбовці продемонстрували електричні дроти й оптоволоконні кабелі, частина з яких виходила на поверхню – у підвал будівлі БАПОР. Звідти ж, як вони стверджують, у тунель надходила електроенергія. У самій будівлі агентства було виявлено зброю і боєприпаси ХАМАС, залишені, ймовірно, вже після того, як співробітники БАПОР покинули штаб-квартиру.

Тунель ХАМАС під будівлею БАПОР у місті Газа, 8 лютого 2024 року / Фото The Times of Israel

Глава БАПОР Філіппе Лаззаріні в соцмережі Х заявив, що в агентстві не знали про те, що перебуває під його будівлею. Він уточнив, що всі співробітники офісу припинили роботу в будівлі 12 жовтня минулого року і відтоді там не з’являлися, тому БАПОР не може прокоментувати знахідку. “Повідомлення ЗМІ вимагають незалежного розслідування, яке неможливо провести в умовах активних бойових дій”, – додав Лаззаріні.

У січні Ізраїль представив в ООН низку матеріалів, які свідчили про безпосередню участь 12 співробітників БАПОР у нападі на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. В агентстві повідомили про звільнення цих співробітників і початок розслідування. Низка країн-донорів призупинила фінансування БАПОР до отримання результатів розслідування. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликав до припинення роботи БАПОР у секторі Гази.


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