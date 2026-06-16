РФ запустила по Україні 132 БпЛА та дві ракети: ППО знешкодила 114 дронів

У ніч на 16 червня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами та безпілотниками різних типів. Сили оборони знешкодили 114 БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 15 червня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами “Іскандер-М” із Ростовської області. Також окупанти запустили 132 БпЛА Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

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Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 114 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.