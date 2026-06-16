Росіяни вдарили по Харківщині ракетою та безпілотниками, постраждали 15 людей

У Харківській області внаслідок російських ударів по Берестинському та Ізюмському районах постраждали 15 людей, серед яких троє дітей. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Увечері 15 червня російські війська завдали ракетного удару по селу Добренька Берестинського району.
По медичну допомогу звернулися семеро людей. Серед постраждалих — дві дівчини віком 7 та 10 років.
Внаслідок обстрілу спалахнув будинок, ще десять приватних домоволодінь пошкоджено.
Уночі 16 червня російські безпілотники атакували Балаклію. Внаслідок удару постраждали восьмеро людей, серед них 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик.
Через обстріл загорілися чотири приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автомобілі, господарські споруди та гараж.