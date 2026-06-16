Росіяни вдарили по Харківщині ракетою та безпілотниками, постраждали 15 людей

Трамп після угоди з Іраном заявив про намір домагатися миру в Україні

Росія за добу втратила 1230 солдатів, сім систем ППО та десятки одиниць техніки

Через обстріл загорілися чотири приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автомобілі, господарські споруди та гараж.

По медичну допомогу звернулися семеро людей. Серед постраждалих — дві дівчини віком 7 та 10 років.

У Харківській області внаслідок російських ударів по Берестинському та Ізюмському районах постраждали 15 людей, серед яких троє дітей. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.