Зеленський подякував військовим за удар по Московському НПЗ, який забезпечує пальним столицю РФ

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтопереробного заводу в Москві. Об’єкт розташований на відстані близько 500 кілометрів від України.

Про це Володимир Зеленський повідомив 16 червня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження нафтопереробного заводу в Московському регіоні.

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“Українську далекобійність цього разу відчули в Московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів”, — заявив Зеленський.

Президент подякував військовослужбовцям Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та ракетних військ за результативну роботу.

“Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу”, — наголосив Зеленський.

Українські безпілотники атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня вранці 16 червня. За словами мера Москви Сергія Собяніна, один із дронів пошкодив об’єкт на території підприємства. Постраждалих немає.

У головному управлінні МНС Москви уточнили, що внаслідок атаки на заводі виникла пожежа.

“Загрози поширення вогню немає. Ситуація перебуває під контролем екстрених служб”, — заявили у відомстві.

За даними Собяніна, протягом двох годин Москву атакували 60 безпілотників.

Московський НПЗ розташований у районі Капотня та належить компанії “Газпром нафта”. Номінальна потужність підприємства становить близько 14 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб Московського регіону в бензині й авіаційному гасі.

Попереднього разу підприємство зазнало атаки українських дронів 17 травня. Тоді поранення дістали 12 працівників будівельної зміни. За даними джерел Reuters, обладнання не постраждало, однак завод тимчасово припинив переробку нафти для зниження ризиків.

На російському ринку посилюється дефіцит пального, з яким уже зіткнулися понад 25 регіонів. Обмеження на продаж бензину почали з’являтися, зокрема, у Москві та Санкт-Петербурзі.