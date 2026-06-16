        Суспільство

        Росія за добу втратила 1230 солдатів, сім систем ППО та десятки одиниць техніки

        Галина Шподарева
        16 Червня 2026 06:55
        читать на русском →
        Знищена російська вантажівка / Фото: t.me/lost_warinua
        Знищена російська вантажівка / Фото: t.me/lost_warinua

        За добу, що минула, артилерія, ракетні війська та авіація ЗСУ завдали ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищили низку військової техніки противника. З 15 по 16 червня РФ втратила у війні проти України ще 1230 військових.

        Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

        Також за добу ЗСУ знищили:

        Реклама
        Реклама

        • 1 танк;
        • 5 ББМ;
        • 36 артилерійські системи;
        • 2 РСЗВ;
        • 7 засобів ППО;
        • 2062 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 50 крилатих ракет;
        • 3 наземні роботехнічні комплекси;
        • 417 одиниць автомобільної техніки;
        • 4 одиниці спеціальної техніки.

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov