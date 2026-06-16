Росія за добу втратила 1230 солдатів, сім систем ППО та десятки одиниць техніки

За добу, що минула, артилерія, ракетні війська та авіація ЗСУ завдали ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищили низку військової техніки противника. З 15 по 16 червня РФ втратила у війні проти України ще 1230 військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Також за добу ЗСУ знищили:

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