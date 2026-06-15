        Суспільство

        Синоптики попередили про грози по всій Україні

        Віктор Алєксєєв
        15 Червня 2026 22:09
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        Карпати. Хати на полонині / Фото: Facebook Люлюк Олександр
        Карпати. Хати на полонині / Фото: Facebook Люлюк Олександр

        У вівторок, 16 червня, в Україні очікується мінлива хмарність та нестійка погода з короткочасними дощами і грозами.

        Про це повідомив Укргідрометцентр.

        За прогнозом синоптиків, уночі дощі пройдуть у південних та центральних областях. У денні години короткочасні опади та грози можливі місцями практично по всій території країни.

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        Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, а в південних регіонах — до +18°. Вдень повітря прогріється до 17–22°, тоді як на Закарпатті, півдні та сході країни стовпчики термометрів місцями піднімуться до +26°.

        У Київській області та столиці вночі істотних опадів не прогнозують. Вдень місцями можливі короткочасний дощ і гроза.

        На Київщині температура повітря вночі становитиме 8–13°, вдень — 17–22°. У Києві вночі очікується 11–13° тепла, а вдень — 19–21°.

        Синоптики радять враховувати можливість гроз під час планування поїздок і відпочинку на відкритому повітрі.


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