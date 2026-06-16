Росіяни атакували житловий сектор Шостки: постраждали жінка і трирічна дівчинка

У Шостці на Сумщині внаслідок атаки російського безпілотника на житловий сектор постраждали 34-річна жінка та трирічна дівчинка. За минулу добу через російські обстріли в області загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення та травми.

Про це повідомили у ДСНС України.

Рятувальники обстежили територію після удару та ліквідували виявлені осередки горіння. Вибуховою хвилею було вибито вікна у чотириповерховому житловому будинку.

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За даними начальника Сумської ОВА Олега Григорова, протягом доби російські війська здійснили понад 30 обстрілів 22 населених пунктів у 12 громадах Сумської області.

У Білопільській громаді загинув 57-річний чоловік. У Ворожбянській громаді в лікарні помер 51-річний чоловік, який був поранений під час російської атаки 14 червня.