        Події

        Росіяни атакували житловий сектор Шостки: постраждали жінка і трирічна дівчинка

        Галина Шподарева
        16 Червня 2026 09:52
        читать на русском →
        Окупанти вдарили по Шостці 15 червня, двоє поранених / Фото: ДСНС
        Окупанти вдарили по Шостці 15 червня, двоє поранених / Фото: ДСНС

        У Шостці на Сумщині внаслідок атаки російського безпілотника на житловий сектор постраждали 34-річна жінка та трирічна дівчинка. За минулу добу через російські обстріли в області загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення та травми.

        Про це повідомили у ДСНС України.

        Рятувальники обстежили територію після удару та ліквідували виявлені осередки горіння. Вибуховою хвилею було вибито вікна у чотириповерховому житловому будинку.

        Реклама
        Реклама

        За даними начальника Сумської ОВА Олега Григорова, протягом доби російські війська здійснили понад 30 обстрілів 22 населених пунктів у 12 громадах Сумської області.

        У Білопільській громаді загинув 57-річний чоловік. У Ворожбянській громаді в лікарні помер 51-річний чоловік, який був поранений під час російської атаки 14 червня.

        Місце удару по Шостці 15 червня / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov