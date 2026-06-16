Найсмертельніша аварія B-52 за понад 40 років: в авіакатастрофі у США загинули восьмеро людей

Восьмеро членів екіпажу загинули внаслідок падіння стратегічного бомбардувальника B-52 Stratofortress на авіабазі Едвардс у Каліфорнії. 15 червня літак виконував випробувальний політ у межах програми модернізації та розбився невдовзі після зльоту.

Про це пише CNN.

Літак виконував планову випробувальну місію та злетів з авіабази Едвардс о 11:20 за місцевим часом.

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За словами військових, аварія була “такою, що не залишала шансів на виживання”. Результати розслідування обставин будуть доступні приблизно через шість місяців.

У ВПС США повідомили, що B-52 виконував випробування в межах програми модернізації радарної системи. Екіпаж складався з військовослужбовців, цивільних працівників уряду та підрядників. Компанія Boeing повідомила, що серед загиблих були двоє її працівників.

B-52 Stratofortress уперше надійшов на службу у 1955 році та залишається одним із ключових стратегічних бомбардувальників ВПС США. До аварії у складі американських ВПС залишалося 76 таких літаків.

Ця аварія стала найсмертельнішою за участю B-52 з 1982 року, коли дев’ятеро членів екіпажу загинули під час навчального випробувального польоту на авіабазі Мазер у Каліфорнії.