РФ атакувала 24 населені пункти Сумщини: двоє загиблих, серед поранених п’ятеро дітей

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще 14 дістали поранення та травми.

Про це повідомили в Нацполіції.

У Білопільській громаді внаслідок атаки російських безпілотників загинув 57-річний чоловік, пошкоджено автобус та ангар.

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У Середино-Будській громаді через удари російських БпЛА загинула 69-річна жінка. Поранення та травми дістали шестеро людей: 26-річний чоловік, хлопчики віком 1 рік 7 місяців та 4 роки, чоловіки 29 та 54 років, а також 23-річна жінка. Знищено приватні будинки.

У Глухівській громаді внаслідок влучання безпілотника в будинок поранено 63-річну жінку. Ще один російський дрон влучив у автомобіль, унаслідок чого поранення дістав 71-річний чоловік.

У Сумській громаді під час атаки БпЛА поранень зазнали 11-річна дівчина та дві жінки віком 38 і 65 років. У 13-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес. Пошкоджено багатоквартирний будинок та комунальний заклад.

У Шосткинській громаді внаслідок атаки російського безпілотника травмовано 34-річну жінку та трирічну дівчинку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, будинок культури та автомобіль.