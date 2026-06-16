Зеленський прибув на саміт G7 у Франції та зустрівся з Макроном

16 червня президент України Володимир Зеленський прибув до французького Евіана для участі в саміті G7. Біля місця проведення заходу його зустрів президент Франції Емманюель Макрон.

Про це пише Reuters.

“Президент України Володимир Зеленський щойно прибув на саміт, де його зустрів президент Франції Емманюель Макрон. Макрон обійняв Зеленського та потиснув йому руку. Під час проходу до місця проведення заходу вони не відповідали на запитання журналістів”, — йдеться в дописі.

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Перша сесія саміту у вівторок присвячена Україні та проходить у форматі робочої групи.

Як повідомляє Суспільне, У межах заходу лідери країн “Групи семи” разом із президентом України візьмуть участь у робочій зустрічі, присвяченій питанням миру та безпеки для України та Європи.

Також Зеленський проведе двосторонні переговори з прем’єр-міністрами Канади та Великої Британії, канцлером Німеччини, а також директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду.

Раніше президент України повідомляв, що домовився про зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту.

Саміт G7 проходить 15–17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера. Серед ключових тем зустрічі — можливі мирні переговори щодо завершення війни між Україною та Росією, а також ситуація навколо Ірану, зокрема питання угоди зі США та відкриття Ормузької протоки.