Москва під атакою українських дронів: горить великий НПЗ у 15 км від Кремля

Уранці 16 червня на найбільшому нафтопереробному заводі Москви в районі Капотня спалахнула масштабна пожежа. Розташований у 15 км від Кремля НПЗ зазнав атаки українських безпілотників.
Відео очевидців публікує Telegram-канал Exilenova+.
Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, двадцять п’ять безпілотних засобів знищено системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.
“Москва під атакою, горить московський НПЗ. Хоча Путін і стягнув практично всі ключові ППО та ПРО до Москви, це не рятує росіян. Путін не є гарантом безпеки для москвича”, — написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
За попередніми даними, на підприємстві горить установка ЕЛОУ-АВТ-6 — один із ключових виробничих комплексів нафтопереробного заводу, де здійснюється первинна переробка нафти.
НПЗ в Капотні забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб Москви і Московської області в бензині.
Офіційної інформації від російської влади щодо наслідків атаки немає.