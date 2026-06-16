Москва під атакою українських дронів: горить великий НПЗ у 15 км від Кремля

Уранці 16 червня на найбільшому нафтопереробному заводі Москви в районі Капотня спалахнула масштабна пожежа. Розташований у 15 км від Кремля НПЗ зазнав атаки українських безпілотників.

Відео очевидців публікує Telegram-канал Exilenova+.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, двадцять п’ять безпілотних засобів знищено системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.

Реклама

Реклама

“Москва під атакою, горить московський НПЗ. Хоча Путін і стягнув практично всі ключові ППО та ПРО до Москви, це не рятує росіян. Путін не є гарантом безпеки для москвича”, — написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За попередніми даними, на підприємстві горить установка ЕЛОУ-АВТ-6 — один із ключових виробничих комплексів нафтопереробного заводу, де здійснюється первинна переробка нафти.

НПЗ в Капотні забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб Москви і Московської області в бензині.

Офіційної інформації від російської влади щодо наслідків атаки немає.