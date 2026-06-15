На авіабазі у Каліфорнії розбився стратегічний бомбардувальник B-52 ВПС США

15 червня у Каліфорнії невдовзі після зльоту з авіабази “Едвардс” розбився бомбардувальник B-52 Stratofortress ВПС США. Аварія сталася на території аеродрому сьогодні близько 11:20 за місцевим часом.

Про це повідомляє Fox News.

За інформацією посадовців авіабази “Едвардс”, літак зазнав аварії в окрузі Керн, штат Каліфорнія. Аварійні служби одразу прибули на місце події, інформація про ситуацію уточнюється. На оприлюднених з місця аварії кадрах видно стовп диму біля уламків літака.

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На авіабазі зазначили, що додаткову інформацію повідомлять пізніше. Штаб ВПС Пентагону та авіабаза “Едвардс” не надали додаткових деталей.

B-52 зазвичай має екіпаж із п’яти осіб: двох пілотів, радіолокаційного навігатора, навігатора та офіцера радіоелектронної боротьби. Дані про стан людей на борту не були відомі.

У ВПС США 76 таких бомбардувальників. Очікується, що вони залишатимуться на службі протягом десятиліть у межах програми модернізації.

B-52 із можливістю несення ядерної зброї вперше надійшов на службу у 1950-х роках і є частиною стратегічних бомбардувальних сил США.

Авіабаза “Едвардс” є головним центром льотних випробувань ВПС США. B-52, розміщені там, використовують переважно для випробувань і модернізації, а не для звичайних операційних завдань.