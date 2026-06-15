На авіабазі у Каліфорнії розбився стратегічний бомбардувальник B-52 ВПС США

15 червня у Каліфорнії невдовзі після зльоту з авіабази “Едвардс” розбився бомбардувальник B-52 Stratofortress ВПС США. Аварія сталася на території аеродрому сьогодні близько 11:20 за місцевим часом.
Про це повідомляє Fox News.
За інформацією посадовців авіабази “Едвардс”, літак зазнав аварії в окрузі Керн, штат Каліфорнія. Аварійні служби одразу прибули на місце події, інформація про ситуацію уточнюється. На оприлюднених з місця аварії кадрах видно стовп диму біля уламків літака.
На авіабазі зазначили, що додаткову інформацію повідомлять пізніше. Штаб ВПС Пентагону та авіабаза “Едвардс” не надали додаткових деталей.
B-52 зазвичай має екіпаж із п’яти осіб: двох пілотів, радіолокаційного навігатора, навігатора та офіцера радіоелектронної боротьби. Дані про стан людей на борту не були відомі.
У ВПС США 76 таких бомбардувальників. Очікується, що вони залишатимуться на службі протягом десятиліть у межах програми модернізації.
B-52 із можливістю несення ядерної зброї вперше надійшов на службу у 1950-х роках і є частиною стратегічних бомбардувальних сил США.
Авіабаза “Едвардс” є головним центром льотних випробувань ВПС США. B-52, розміщені там, використовують переважно для випробувань і модернізації, а не для звичайних операційних завдань.
BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response.— Fox News (@FoxNews) June 15, 2026
Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield.
More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW