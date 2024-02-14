Армія Ізраїлю вдарила по військових об’єктах у Лівані

Увечері 13 лютого армія оборони Ізраїлю завдала кількох ударів по базах та спостережним пунктам бойовиків на півдні Лівану

Про це пише ЦАХАЛ, передає Еспресо.

“Сьогодні вдень було зафіксовано два запуски ракет з Лівану, які впали на відкритій місцевості. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по місцях пусків ракет, а також додаткових районів на півдні Лівану”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пізніше ізраїльські винищувачі уразили військовий пост у районі Рам’є, а також прихований наглядовий пункт бойовиків у Рас-ель-Фара, з якої в минулому також проводилися обстріли Ізраїлю.