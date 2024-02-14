Суспільство

Армія Ізраїлю вдарила по військових об’єктах у Лівані

14 Лютого 2024 08:10
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ізраїль
ЦАХАЛ / Reuters

Увечері 13 лютого армія оборони Ізраїлю завдала кількох ударів по базах та спостережним пунктам бойовиків на півдні Лівану

Про це пише ЦАХАЛ, передає Еспресо.

“Сьогодні вдень було зафіксовано два запуски ракет з Лівану, які впали на відкритій місцевості. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по місцях пусків ракет, а також додаткових районів на півдні Лівану”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пізніше ізраїльські винищувачі уразили військовий пост у районі Рам’є, а також прихований наглядовий пункт бойовиків у Рас-ель-Фара, з якої в минулому також проводилися обстріли Ізраїлю.


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