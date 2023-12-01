Армія Ізраїлю обстріляла об’єкти Хезболли у Лівані 

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару за допомогою винищувача, бойового вертольота і артилерії по об’єкту Хезболли на півдні Лівану у відповідь на ракетний обстріл північного Ізраїлю в п’ятницю.

Про це повідомляє Times of Israel.

Крім того, авіація завдала удару по осередку “Хезболли”, який готувався здійснити напад поблизу північної громади Малкія, додали в ЦАХАЛ.

“Хезболла” взяла на себе відповідальність за кілька сьогоднішніх нападів на Ізраїль і заявила про загибель одного зі своїх членів, ймовірно, в результаті одного з ударів ЦАХАЛ.