Суспільство

Армія Ізраїлю обстріляла об’єкти Хезболли у Лівані 

1 Грудня 2023 21:18
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ізраїль

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару за допомогою винищувача, бойового вертольота і артилерії по об’єкту Хезболли на півдні Лівану у відповідь на ракетний обстріл північного Ізраїлю в п’ятницю.

Про це повідомляє Times of Israel

Крім того, авіація завдала удару по осередку “Хезболли”, який готувався здійснити напад поблизу північної громади Малкія, додали в ЦАХАЛ.

“Хезболла” взяла на себе відповідальність за кілька сьогоднішніх нападів на Ізраїль і заявила про загибель одного зі своїх членів, ймовірно, в результаті одного з ударів ЦАХАЛ.


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