Суспільство

Армія Ізраїлю ліквідувала представника”Хезболли”, причетного до ракетної атаки по футбольному полю, де загинуло 12 дітей
3 Жовтня 2024 21:00
читать на русском →
ізраїль, Хезболла
Ілюстративне фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ ліквідували командира “Хезболли”, якого вважають відповідальним за ракетну атаку по футбольному полю в Ізраїлі 27 липня 2024 року, в результаті якої загинули 12 дітей.

Про це заявили в ЦАХАЛі.

Згідно з заявою, у середу, 2 жовтня, діючи за розвідданими ЦАХАЛу, винищувачі ЦАХАЛу ліквідували Хідера аш-Шабіа, якого в Ізраїлі вважають відповідальним за напад в Мадждал-Шамсі на Голанських висотах. Хідер командував районом Хар Дов у “Хезболлі”.

“Хідер також несе відповідальність за сотні ракетних і протитанкових обстрілів по позиціях ЦАХАЛу в районі Хар-Дова, гори Хермон і північної частини Голанських висот”, — йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю.

У “Хезболлі” цю заяву Ізраїлю поки не коментували.

Удар по Мадждал-Шамсу 27 липня забрав життя 12 молодих людей. Відповідальність за нього Ізраїль поклав на ліванську “Хезболлу”, але підтримуване Іраном угруповання заперечувало свій зв’язок з цим нападом, писало ВВС.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Жовтня 2024 21:40

Україна спростовує звинувачення РФ щодо атаки на Курську атомну станцію
3 Жовтня 2024 20:48

Журналісти виявили місце проживання нардепа-втікача Дмитрука у центрі Лондона
3 Жовтня 2024 20:26

Зеленський закликав партнерів до спільного захисту українського неба
3 Жовтня 2024 19:33

За доставку подарованих Києву вагонів метро переплатили 160 мільйонів гривень
3 Жовтня 2024 18:28

Нардепа від “Слуги Народу” підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки