Армія Ізраїлю ліквідувала представника”Хезболли”, причетного до ракетної атаки по футбольному полю, де загинуло 12 дітей

ЦАХАЛ ліквідували командира “Хезболли”, якого вважають відповідальним за ракетну атаку по футбольному полю в Ізраїлі 27 липня 2024 року, в результаті якої загинули 12 дітей.

Про це заявили в ЦАХАЛі.

Згідно з заявою, у середу, 2 жовтня, діючи за розвідданими ЦАХАЛу, винищувачі ЦАХАЛу ліквідували Хідера аш-Шабіа, якого в Ізраїлі вважають відповідальним за напад в Мадждал-Шамсі на Голанських висотах. Хідер командував районом Хар Дов у “Хезболлі”.

“Хідер також несе відповідальність за сотні ракетних і протитанкових обстрілів по позиціях ЦАХАЛу в районі Хар-Дова, гори Хермон і північної частини Голанських висот”, — йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю.

У “Хезболлі” цю заяву Ізраїлю поки не коментували.

Удар по Мадждал-Шамсу 27 липня забрав життя 12 молодих людей. Відповідальність за нього Ізраїль поклав на ліванську “Хезболлу”, але підтримуване Іраном угруповання заперечувало свій зв’язок з цим нападом, писало ВВС.