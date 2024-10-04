Суспільство

Армія Ізраїля ліквідувала керівника системи зв’язку “Хезболли”
4 Жовтня 2024 15:09
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ізраїль, Хезболла
Ілюстративне фото з відкритих джерел

3 жовтня Цахал атакував Бейрут, ліквідувавши керівника системи зв’язку “Хезболли” Мохаммеда Рашида Шафі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЦАХАЛу.

Мохаммед Рашид Шафі був ветераном “Хезболли”, обіймав посаду голови системи зв’язку з 2000 року, був близький до офіційних осіб “Хезболли” та мав великий досвід і авторитет в організації.

Шафі доклав багато зусиль для розвитку безперервного зв’язку між усіма підрозділами та формуваннями “Хезболли”, як у звичайних, так і в екстрених випадках, для підтримки безперервного потоку інформації в організації, повідомили у ЦАХАЛі.


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