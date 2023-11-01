Політика

Арестович планує балотуватись в президенти

1 Листопада 2023 18:40
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арестович, вибори

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович має намір балотуватися на наступних президентських виборах, дата яких наразі невідома через воєнний стан у країні.

Про це Арестович заявив у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна

“Так, буду висуватися”, – відповів він, відповідаючи на запитання журналіста агентства про свій намір брати участь у президентських виборах в Україні в разі, якщо вони відбудуться.

Арестович також підтвердив, що пропозиції щодо політичних, економічних, соціальних, військових та інших реформ в Україні, опубліковані ним у соціальних мережах у середу, є його передвиборчою програмою.

“Вона буде доопрацьована фахівцями, я її опублікував для початку дискусії. Заперечення, думки, поради, критика – вітаються”, – написав він.

Коментуючи поширювану в соціальних мережах інформацію щодо його виїзду з країни, Арестович відповів: “У мене ціла низка міжнародних заходів, на багатьох із яких я – ключовий спікер”.

Він також заявив журналісту агентства, що не має стосунку до підготовки журналістом Саймоном Шустером матеріалу про Україну, опублікованого в понеділок у журналі “Time”.

“Ні, не маю (стосунку). Крайній раз спілкувався з Саймоном 9 серпня 2022 року”, – сказав Арестович.


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