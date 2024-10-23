Кримінал

Арахамія та Кім взяли на поруки депутатку, яку підозрюють у незаконному збагаченні
23 Жовтня 2024 18:15
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корупція, слуга народу
Ірина Кормишкіна / Фото з Facebook Кормишкіної

Нардепку Ірину Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів, взяли на поруки голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

На підозрювану покладено виконання процесуальних обов’язків: 

  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Термін дії обов’язків – два місяці.

За даними слідства, у 2021-2022 роках вона набула у власність активи на суму понад 20 мільйонів гривень. За них згодом придбала будинок на Одещині, в якому народна обраниця наразі проживає. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 млн гривень.


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