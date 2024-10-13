Політика

Арахамія назвав умову, при якій фракція “Слуга народу” піде на фронт
13 Жовтня 2024 14:41
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слуга народу
Голова парламентської фракції політичної партії «Слуга Народу» Давид Арахамія / Фото Facebook "Слуга Народу"

Голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що там готові піти на фронт, однак лише після того, як це зроблять депутати з «Європейської Солідарності».

Про це він написав у Facebook під публікацією депутата від «Слуги Народу» Микити Потураєва, повідомляє Hromadske.

У пості Потураєв висловлював підтримку перевіркам, які проводить ТЦК після масових заходів — зокрема концерту гурту «Океан Ельзи» в Києві. На його думку, такі заходи мають відбуватися постійно.

У коментарях до публікації його звинуватили в тому, що його фракція підтримала закон про мобілізацію, «який не працює», і закликали «подати приклад своїм виборцям», пішовши на фронт.

«Ми готові, одразу ж після того, як ваші друзі з “Євросолідарності“ це зроблять — вони взагалі не голосували ні за мобілізацію, ні за податки, думаю, що і за бюджет не будуть. Точно в парламенті немає сенсу сидіти — в TikTok можна і з іншого місця “працювати”», — відповів на це Арахамія.


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