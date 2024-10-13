Арахамія назвав умову, при якій фракція “Слуга народу” піде на фронт

Голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що там готові піти на фронт, однак лише після того, як це зроблять депутати з «Європейської Солідарності».

Про це він написав у Facebook під публікацією депутата від «Слуги Народу» Микити Потураєва, повідомляє Hromadske.

У пості Потураєв висловлював підтримку перевіркам, які проводить ТЦК після масових заходів — зокрема концерту гурту «Океан Ельзи» в Києві. На його думку, такі заходи мають відбуватися постійно.

У коментарях до публікації його звинуватили в тому, що його фракція підтримала закон про мобілізацію, «який не працює», і закликали «подати приклад своїм виборцям», пішовши на фронт.

«Ми готові, одразу ж після того, як ваші друзі з “Євросолідарності“ це зроблять — вони взагалі не голосували ні за мобілізацію, ні за податки, думаю, що і за бюджет не будуть. Точно в парламенті немає сенсу сидіти — в TikTok можна і з іншого місця “працювати”», — відповів на це Арахамія.