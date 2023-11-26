Арабські біженці розповіли, як Росія виштовхує їх у Фінляндію

Фінське онлайн-медіа Yle взяло інтерв’ю у трьох прохачів притулку, які прибули до Фінляндії з боку Росії.

Сирієць Моаяд Саламі розповів, що маршрут до ЄС через Росію активно рекламується у соцмережах. За його словами, російська влада бере участь у доставці мігрантів до кордону.

Після прибуття в Санкт-Петербург Саламі та ще п’ятеро мігрантів, які подорожували з ним, були поміщені до гуртожитку, де вони провели ніч. Контрабандист, який займався його поїздкою, пообіцяв Саламі, що переїзд із Санкт-Петербурга до кордону організований військовими. Наступного дня за чоловіками, що прямують до Фінляндії, приїхало два таксі агрегатора “Яндекс”. За сто доларів їх доправили ближче до кордону.

– Там були офіцери та ті, хто проводив допит, – розповідає Саламі.

За його словами, їх обшукали, а паспорти та телефони вилучили.

Потім їм довелося чекати на морозі 7-8 годин. Далі, як розповідає чоловік, на Volvo їх підвезли ще ближче до кордону, а за ними йшов причіп із велосипедами.

На російському прикордонному пункті Саламі чув, що якщо кордон із Фінляндією закриється, то Росія перенаправлятиме їх до Норвегії, Естонії чи Литви.

– Який завгодно кордон, поки на ЄС чиниться тиск. Так там казали. Це політика, де нас використовують як пішаків, – сказав сирієць.

Після цього прохачам притулку сказали їхати велосипедами до Фінляндії. Їм заборонили повертатися до Росії. Як згадує чоловік, якийсь час за ними йшла машина російської поліції. Це відео вони зняли на шляху до МАПП Вааліма на минулому тижні.

– Росіяни говорили новоприбулим, що ви маєте право подати заяву про надання притулку, тому хоч штурмуйте кордон, – згадує Саламі.

Ще один прохач притулку із Сирії Райн Алхарірі розповів, що спочатку намагався прорватися до ЄС через Білорусь, проте жодна спроба не мала успіху.

Потім у Telegram він прочитав про маршрут через Росію і вирішив спробувати щастя. За його словами, багато хто з тих, хто не зміг прорватися через Білорусь, можуть попрямувати до фінського кордону.

Досвід Камаля Тавіла при взаємодії з російською владою схожий на те, через що пройшли Саламі та Алхарірі.

– На російських КПП у нас відібрали документи, хоч вони були гаразд. Нас також утримували доволі довго, – розповідає чоловік.

За його словами, після того, як йому продали велосипед, йому сказали не повертатися до Росії.