Apple презентувала новий колір iPhone 14 та iPhone 14 Plus

Компанія Apple оголосила про випуск iPhone 14 та iPhone 14 Plus у яскраво-жовтому кольорі. Це вперше з часів iPhone 11, повідомляється на сайті IT-гіганта.

“Люди люблять свій iPhone і покладаються на нього щодня у всіх своїх справах, а тепер у лінійці з’явилося захопливе доповнення – нові жовті iPhone 14 і iPhone 14 Plus”, – заявив віце-президент Apple зі світового маркетингу продукції Боб Борчерс.

Нові жовті iPhone 14 та iPhone 14 Plus будуть доступні в США для попереднього замовлення вже цієї п’ятниці, 10 березня, а повноцінний продаж розпочнеться 14 березня.