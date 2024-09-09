Сьогодні ввечері пройшла традиційна осіння презентація Apple, на якій показали iPhone 16 та інші новинки.

Apple представила нові гаджети, зокрема лінійку iPhone 16. Акцент у нових моделях зроблено на технологію штучного інтелекту Apple Intelligence, впроваджену в операційну систему iOS 18.

Також представлено годинник Apple Watch Series 10 і навушники AirPods з функцією шумозаглушення, які, як стверджує компанія, здатні працювати без підзарядки до 30 годин.

Apple Watch Series 10

Смарт-годинник наступного покоління з найбільшим дисплеєм в історії серії. Їхній екран більший зокрема, ніж у Apple Watch Ultra. Пристрій також найтонший в історії серії. Форма стала закругленою і більш витягнутою. Обіцяють швидку швидкість зарядки: Series 10 поповнюють заряд до 80% всього за 30 хвилин. Також Apple представили Watch Ultra 2-го покоління в кольорі Satin Black.

Ціна звичайного годинника: $399 за модель із GPS/$499 за версію з GPS і стільниковим модулем, ціна Watch Ultra – $799.

AirPods 4

Гаджет зможе відстежувати погіршення слуху. Дизайн пристрою переробили: форма AirPods 4 трохи змінилася, а товщина корпусу зменшилася. Зарядний кейс – найкомпактніший в історії серії.

Ціна: $129 без підтримки активного шумозаглушення, $179 з нею.

iPhone: 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Перші пристрої з вбудованою нейромережею Apple Intelligence. За продуктивність відповідає шестиядерний процесор Apple A18, який до 30% потужніший за A16 Bionic. У смартфонах з’явиться поліпшена Siri, до якої можна звертатися зі складними запитами (поки що тільки англійською).

Смартфонам додали Action Button і сенсорний слайдер, який дає змогу керувати режимами зйомки. За допомогою кнопки Camera Control можна буде швидко розпізнавати об’єкти на фото. Роздільна здатність основної камери – 48 Мп.

Екрани 16 Pro, 16 Pro Max стали найбільшими в історії iPhone (6,3/6,9 дюймів).

Ціна: iPhone 16 від $799, iPhone 16 Plus від $899.