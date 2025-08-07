        Економіка

        Apple інвестує $100 млрд у виробництво в США

        Федір Олексієв
        7 Серпня 2025 09:12
        читать на русском →
        Генеральний директор Apple Тім Кук виступає з промовою в Овальному кабінеті Білого дому / Фото: REUTERS
        Генеральний директор Apple Тім Кук виступає з промовою в Овальному кабінеті Білого дому / Фото: REUTERS

        Компанія Apple оголосила про плани інвестувати додаткові 100 мільярдів доларів в економіку США на тлі посиленого тиску з боку адміністрації Дональда Трампа.

        Як повідомляє BBC, таким кроком компанія прагне уникнути можливого запровадження мит на свою продукцію. Президент США раніше пригрозив ввести додаткові тарифи, якщо Apple не перенесе виробництво з Китаю до Сполучених Штатів.

        Реклама

        За словами гендиректора Apple Тіма Кука, компанія планує суттєво розширити внутрішні ланцюги постачання, зокрема через відкриття нових центрів обробки даних і запуск виробництва “розумного” скла для майбутніх моделей iPhone та Apple Watch.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини