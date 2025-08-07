Apple інвестує $100 млрд у виробництво в США

Компанія Apple оголосила про плани інвестувати додаткові 100 мільярдів доларів в економіку США на тлі посиленого тиску з боку адміністрації Дональда Трампа.

Як повідомляє BBC, таким кроком компанія прагне уникнути можливого запровадження мит на свою продукцію. Президент США раніше пригрозив ввести додаткові тарифи, якщо Apple не перенесе виробництво з Китаю до Сполучених Штатів.

За словами гендиректора Apple Тіма Кука, компанія планує суттєво розширити внутрішні ланцюги постачання, зокрема через відкриття нових центрів обробки даних і запуск виробництва “розумного” скла для майбутніх моделей iPhone та Apple Watch.