AP: У смерті українських військовополонених в Оленівці винна Росія

Колишні військовополонені досі ламають голову над дивними подіями, що призвели до тієї ночі, яка закарбувалася в їхній пам’яті, коли два роки тому в бараках підконтрольної Росії Оленівки прогримів вибух і загинуло так багато їхніх товаришів.

Про це пише The Associated Press у статті “Через 2 роки після загибелі українських військовополонених ті, хто вижив, і дані аналізу ООН вказують на Росію як на винуватця”.

Серед тих, хто вижив: 30-річний Кирило Масалітін, чиї місяці в полоні і довга борода дуже старять його. Арсен Дмитрик, неформальний лідер групи військовополонених, яку без пояснення причин перевели в кімнату з голими ліжками. Микита Шастун, який згадує, як охоронці сміялися, поки горіла будівля, і поводилися зовсім не як люди, які зазнали ворожої атаки.

“На моїх очах помирали хлопці, їх намагалися врятувати, але все було марно”, – каже Масалітін, який зараз повернувся на передову і сприймається своїми підлеглими як справжній батько.

The Associated Press опитало понад десяток людей, безпосередньо знайомих із деталями нападу, включно з тими, хто вижив, слідчими та родичами загиблих і зниклих безвісти. Усі вони розповіли про докази, які, на їхню думку, прямо вказують на Росію як на винуватця. AP також отримало внутрішній аналіз Організації Об’єднаних Націй, який засвідчив те саме.

При цьому, незважаючи на висновки внутрішнього аналізу, згідно з якими Росія спланувала і здійснила напад, ООН не стала звинувачувати Росію в публічних заявах.

Із 193 українців, які перебували в казармах, додому повернулися менше двох десятків. Понад 50 загинули в ніч на 28 липня 2022 року. Близько 120 зникли безвісти і вважаються утримуваними десь у Росії. Росія звинуватила Україну в тому, що вона завдала удару по своїх же людях ракетами, поставленими США.

Міжнародне розслідування нападу не ведеться, а українське розслідування – одне з десятків тисяч розслідувань воєнних злочинів, порушуючи ширші питання про те, чи зможуть колись постати перед судом ті, хто скоїв злочини на окупованих територіях.

ООН відкинула заяви Росії про те, що українські HIMARS були націлені на цих людей, як і жертви, які повернулися в результаті обміну полоненими, як Масалітін. Коли у колишніх військовополонених з’являється час поміркувати – що буває рідко, оскільки багато хто з них повернувся в бій, – вони кажуть, що надто багато чого не сходиться.

Через кілька днів після загибелі людей в Оленівці Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш організував незалежну місію з розслідування. Росія відмовилася гарантувати безпеку місії, і її члени не виїжджали ні на окуповану територію на сході Донецької області, ні на територію, контрольовану Україною. Через п’ять місяців місію було розпущено.

Але коли ті, хто вижив, почали повертатися в Україну під час обміну, польова група ООН, яка працювала в країні з 2014 року, зайнялася їхнім пошуком.

Ця група проаналізувала 70 зображень із відкритих джерел, 20 заяв російських офіційних осіб і 16 інтерв’ю з тими, хто вижив, узятих на російському телебаченні. Вони провели докладні інтерв’ю з 55 звільненими військовополоненими, які перебували в казармі або в інших місцях в Оленівці під час нападу. Їхній висновок: Росія спланувала і здійснила напад.

100-сторінковий аналіз поширювався у вищих ешелонах ООН, але ніколи не призначався для публікації в повному обсязі. Деякі з доказів були включені частинами в ширші доповіді ООН про війну, зокрема одну, в якій йшлося про те, що ракета летіла зі сходу на захід. Російська Федерація контролює територію на схід від місця, де утримували полонених. При цьому ООН ніколи публічно не звинувачувала Росію.

Списки імен, складені росіянами наприкінці липня 2022 року, не мали ані пояснень, ані контексту. Усі перелічені в них люди були з підрозділу “Азов”, які стали національними героями, протримавшись кілька місяців проти переважаючих сил РФ у Маріуполі. Полоненим сказали бути готовими. Ніхто не знав, до чого.

Уранці 27 липня 2022 року групу зібрали і відвели в промислову частину колонії, подалі від п’яти інших бараків для військовополонених. Їх відвели в будівлю зі шлакоблоків із дахом із бляхи, в якій було 100 ліжок, ні матраців, ні наспіх виритого туалету, розповіли AP багато тих, хто вижив.

“Усе в бараку було підготовлено дуже швидко, – сказав Арсен Дмитрик, який був старшим за інших і став неформальним лідером. – Колючий дріт був дешевим і кволим, а всередині стояли верстати, що свідчить про те, що в будівлі нещодавно була майстерня”.

До них приходив начальник в’язниці, щоб повідомити, що в їхніх старих бараках триває ремонт, хоча багато інших ув’язнених так і залишилися там. Українці, які були звільнені після цих подій, кажуть, що ніякого ремонту не було.

Того першого дня охоронці вирили собі траншеї, каже Шастун. Служба безпеки України повідомила AP, що їхній аналіз підтвердив наявність незвичайних нових траншей.

28 липня керівництво колонії наказало перенести пост охорони подалі, і вперше охоронці барака “одягли куленепробивні жилети і каски, чого не робили раніше, на відміну від інших працівників колонії, які рідко їх носили”, ідеться в розділі внутрішнього аналізу ООН, який пізніше включили в публічні звіти.

У ніч на 28 липня, приблизно о 22:30, Дмитрик закінчив перевірку, вимкнув світло, забрався на верхнє ліжко і відразу ж заснув. Вибух розбудив його приблизно через 45 хвилин, за ним послідував звук ракетної установки “Град”. Але він уже чув це раніше і знову занурився в сон.

Українські військовополонені в інших місцях колонії розповіли слідчим ООН, що вогонь “Граду” заглушав звуки сильніших вибухів.

Потім спогади Дмитра стають апокаліптичними. Його тіло горіло від осколкових поранень. Вогонь вирував. Люди кричали від болю. Спустившись із ліжка, він перевірив пульс у людини, що лежала під ним. Він був уже мертвий. Він та інші очевидці розповіли AP, що вибігали назовні через розбиті стіни, щоб благати охоронців надіслати допомогу для поранених.

“Вони стріляли в повітря, кажучи: “Тримайтеся подалі від воріт, не наближайтеся””, – згадує Дмитро.

Якщо спогади Дмитра Дмитрика – це розповідь про жах, то спогади Шастуна більше схожі на розрізнені кіносцени. Він згадує, що охоронці просто стояли і сміялися, кидаючи ганчір’я і запальнички в українців, які панікували.

Минуло кілька годин, перш ніж з інших бараків на допомогу військовополоненим прислали медиків. Приблизно в цей самий час російські війська підігнали вантажівки і веліли тим, хто вижив, вантажити в них найтяжче поранених.

“Ми несли їх на ношах, піднімали в машину, вивантажували, а потім бігли назад за іншими пораненими”, – каже Шастун. Одна людина померла на руках у товариша”. Коли вони закінчили, була вже середина ранку, і вантажівки були завалені закривавленими людьми.

Серед них був і Дмитрик, його обличчя було вкрите засохлою кров’ю. За його словами, люди в іншій вантажівці загинули, не доїхавши до лікарні в Донецьку. У своїй відкритій доповіді від березня 2023 року ООН заявила, що повільне надання медичної допомоги погіршує ситуацію з кількістю загиблих.

“Вони перевозили нас як худобу, не зупиняючись, на швидкості долаючи вибоїни і роблячи різкі повороти”, – сказав він.

Серед поранених був і Сергій Олексійович, якого дружина Марія востаннє бачила на лікарняному ліжку на відео, поширеному в російських ЗМІ, – він повільно відповідав на запитання, оговтуючись від ран.

Повернувшись до Оленівки, Шастун був одним із приблизно 70 тих, хто вижив із менш серйозними пораненнями, яких із від’їздом останньої вантажівки відвели у дві камери розміром 5х5 метрів, щоб ізолювати від решти частини тюремної колонії. У кожній з них були дерев’яні піддони для сну і один туалет.

Згідно з внутрішнім аналізом ООН, їхня ізоляція була спрямована на те, щоб завадити тим, хто вижив, говорити з іншими ув’язненими колонії про те, що сталося тієї ночі, оскільки деякі ув’язнені мали доступ до мобільних телефонів і безпосередньо спілкувалися з Україною. Крім того, вони не знали про дебати, що вирували за межами колонії.

Згідно з аналізом, потім у розбомблену казарму відправили інших українських полонених і наказали розбирати завали і тіла, що залишилися. За дві години цю групу відправили до сусіднього ангару, і дехто бачив, як люди в камуфляжі принесли на місце вибуху ящики з боєприпасами і поклали фрагменти HIMARS на синю лавку неподалік.

Незабаром прибули російські офіційні особи в супроводі російських журналістів, чиї знімки понівечених, обвуглених двоярусних ліжок, фрагментів HIMARS і тіл, розкладених на сонці, розлетілися по всьому світу.

Українці, які перебували в сусідньому ангарі, розповіли, що після того, як усі пішли, люди в камуфляжі склали все в ящики і поїхали.

Того дня, коли до засідання Ради Безпеки ООН залишалися лічені години, Росія і Україна звинувачували одна одну.

Росія почала розслідування і заявила, що Київ зробив це, щоб утримати солдатів від зізнання у своїх “злочинах”, і використовував нещодавно придбані американські ракети HIMARS. Україна відкинула звинувачення і заявила, що Росія підставляє Україну, щоб дискредитувати країну перед союзниками.

Міжнародна спільнота не знала, кому вірити. Тоді генеральний секретар ООН оголосив, що проведе власне розслідування, але переговори про доступ до об’єкту були довгими і зрештою безрезультатними. Спеціальна місія Гутерріша була розформована 5 січня 2023 року, так і не побувавши в Україні.

“Члени місії вважали, що їм необхідно мати доступ до всіх відповідних об’єктів, матеріалів і жертв, щоб виконати своє завдання і встановити факти інциденту”, – заявив AP прессекретар ООН Стефан Дюжаррік. Без цього місія “не в змозі надати будь-які висновки”.

Але окрема Місія зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні, яка базується в країні з моменту першого вторгнення Росії в Україну 2014 року, не стала чекати. Команда проаналізувала свідчення 16 тих, хто вижив, яких доправили в лікарню, вивчила публічні знімки з місця подій і проаналізувала 20 заяв російських чиновників, які відвідали в’язницю.

Місія неофіційно поділилася скороченою версією свого попереднього аналізу з нещодавно сформованою групою ООН з розслідування подій в Оленівці. Потім 22 вересня несподіваний обмін ув’язненими дав Місії зі спостереження за дотриманням прав людини перший шанс поговорити зі свідками і тими, хто вижив. Але з моменту вибуху минуло вісім місяців, перш ніж усі ці матеріали стали надбанням громадськості, і то лише по частинах.

У липні 2023 року голова ООН із прав людини Фолькер Турк публічно заявив те, що було сказано у внутрішньому звіті майже за рік до цього – що HIMARS не стріляли. Три місяці потому ООН присвятила Оленівці окремий розділ у своїй щорічній доповіді про ситуацію з правами людини в Україні. Знову запозичуючи результати внутрішнього аналізу, доповідь зазначила, що фрагменти, показані російськими офіційними особами, не були “in situ”, місце події було забруднене, а речові докази пошкоджені.

У звіті робиться висновок, що ушкодження “мають такий вигляд, ніби снаряд пролетів по траєкторії зі сходу на захід”. У доповіді не було зазначено, що Росія контролює східну територію.

За словами Тараса Семківа з відділу військової злочинності генерального прокурора України, українське розслідування триває. Завдання полягає в тому, щоб визначити, яку зброю було використано, в надії, що це дасть змогу встановити, хто віддав наказ про напад. За словами Семківа, коло можливих варіантів звузилося до трьох – артилерія, закладена вибухівка або гранатомет.

Начальник Оленівки названий підозрюваним у “змові з метою жорстокого поводження з військовополоненими”, але слідство залишає відкритою ймовірність того, що до цього причетні й інші люди. У штаб-квартирі відділу з розслідування воєнних злочинів Служби безпеки України вздовж стін вишикувалися метрові діаграми, що ілюструють ієрархію російських чиновників, відповідальних за різні ділянки лінії фронту.

За словами Семківа, після загибелі людей в Оленівці жоден міжнародний слідчий не запитував інформацію в Генеральної прокуратури, включно з розпущеною місією ООН зі встановлення фактів. За його словами, початковий оптимізм щодо цієї місії згас, щойно стало зрозуміло, що вони взагалі не проводитимуть розслідування, якщо не буде доступу до в’язниці.

“Технології швидко розвиваються, і є способи оцінити ситуацію без безпосередньої присутності слідчого або прокурора на місці подій”, – сказав він.

Родичі тих, хто зник безвісти в зруйнованому бараку, кажуть, що тепер вони залишилися самі в пошуках відповідей.

Спочатку була надія, “що світ не відвернеться від нас”, – каже Марія Алексієвич, дружина солдата, якого бачили, як він одужує на відео в донецькій лікарні. Її листи до чоловіка – це постріли в темряву: вона передає їх у Червоний Хрест, але, наскільки їй відомо, там ніколи не було доступу до ув’язнених. За її словами, уряд України не надає їм жодної допомоги і не повідомляє, чи можуть ці люди брати участь у майбутньому обміні, та ігнорує прохання про проведення дня пам’яті жертв Оленівки.

Її згасаючі надії на міжнародне розслідування змінилися рішучістю.

Вона та інші родичі хочуть, щоб справою зайнявся Міжнародний кримінальний суд, але вона досить реалістична, щоб розуміти, що це дуже віддалена перспектива.

Її мета на даний момент: “Врятувати життя наших захисників, повернути їх додому. Тому що в російському полоні смерть – це не поодинокий випадок”.