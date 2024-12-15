Кримінал

У Донецьку затримано підозрюваного у вбивстві екс-начальника Оленівської колонії
15 Грудня 2024 09:40
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днр, оленівка, фсб
Унаслідок вибуху автомобіля Сергій Євсюков загинув, його дружина дістала поранення / Скриншот відео

У Донецьку співробітники ФСБ затримали чоловіка, підозрюваного в підриві автомобіля колишнього начальника виправної колонії в Оленівці Сергія Євсюкова.

За даними ФСБ, підозрюваний встановив вибуховий пристрій під днище машини і дистанційно привів його в дію. Як стверджують у спецслужбі, затриманий діяв за завданням Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Слідчий комітет РФ заявив, що за виконання цієї операції чоловік нібито мав отримати 10 тисяч доларів.

Унаслідок вибуху автомобіля, що стався 9 грудня в Донецьку, Сергій Євсюков загинув, його дружина дістала поранення.

Нагадаємо, що 29 липня 2022 року виправна колонія в Оленівці, якою керував Євсюков, зазнала ракетного удару. Тоді загинули 53 українських військовополонених, ще 75 було поранено. Генеральний штаб ЗСУ звинуватив у події російську сторону.


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