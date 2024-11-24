Політика

AP: У Малі вбито щонайменше 6 “вагнерівців”
24 Листопада 2024 08:55
читать на русском →
африка, чвк
Російські найманці, в центральній частині Малі в аеропорту Мопті наприкінці лютого 2022 року / Фото Forces armées françaises

Щонайменше шість російських найманців було вбито в результаті нападу пов’язаного з «Аль-Каїдою» угруповання в центральній частині Малі, йдеться в заяві екстремістів на їхній медіаплатформі, передає AP.

Угруповання, відоме під абревіатурою JNIM, заявило, що в четвер у районі Мопті воно влаштувало засідку на конвой найманців, які працюють на групу Вагнера, убивши бійців і знищивши автомобілі.

Співробітник служби безпеки Малі, який працює в цьому районі, підтвердив, що в четвер стався напад на російських солдатів і що кілька людей загинули під час охорони контрольно-пропускного пункту в центрі країни.

Росія скористалася погіршенням відносин між Заходом і постраждалими від перевороту країнами Сахеля в Західній Африці, щоб спрямувати туди бійців і затвердити свій вплив. «Вагнер» активно діє в Сахелі, великому просторі на південь від пустелі Сахара, де найманці наживаються на захоплених мінеральних багатствах в обмін на свої охоронні послуги.

«Вагнер» присутній у Малі з кінця 2021 року після військового перевороту, замінивши французькі війська та міжнародних миротворців, щоб допомогти в боротьбі з бойовиками, які становили загрозу для громад у центральних і північних регіонах протягом понад десяти років. Водночас «Вагнер» звинувачують у допомозі в проведенні рейдів і ударів безпілотників, унаслідок яких гинуть мирні жителі.

Цей інцидент стався через кілька місяців після найсмертоноснішого нападу на групу, коли близько 50 бійців «Вагнера» було вбито внаслідок засідки, влаштованої Аль-Каїдою на їхню колону на кордоні з Алжиром.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Листопада 2024 11:26

Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію ЗРК “С-400” на Курщині
24 Листопада 2024 13:25

Поляки продовжують блокувати пункт пропуску на кордоні України
24 Листопада 2024 13:12

The Times: Корупція доб’є енергетику України
24 Листопада 2024 11:41

Харків вже має обладнання для генерації власної електроенергії
24 Листопада 2024 11:03

Держспецзв’язок очолив чиновник, причетний до скандальних закупівель для Міноборони
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки