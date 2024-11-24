AP: У Малі вбито щонайменше 6 “вагнерівців”

Щонайменше шість російських найманців було вбито в результаті нападу пов’язаного з «Аль-Каїдою» угруповання в центральній частині Малі, йдеться в заяві екстремістів на їхній медіаплатформі, передає AP.

Угруповання, відоме під абревіатурою JNIM, заявило, що в четвер у районі Мопті воно влаштувало засідку на конвой найманців, які працюють на групу Вагнера, убивши бійців і знищивши автомобілі.

Співробітник служби безпеки Малі, який працює в цьому районі, підтвердив, що в четвер стався напад на російських солдатів і що кілька людей загинули під час охорони контрольно-пропускного пункту в центрі країни.

Росія скористалася погіршенням відносин між Заходом і постраждалими від перевороту країнами Сахеля в Західній Африці, щоб спрямувати туди бійців і затвердити свій вплив. «Вагнер» активно діє в Сахелі, великому просторі на південь від пустелі Сахара, де найманці наживаються на захоплених мінеральних багатствах в обмін на свої охоронні послуги.

«Вагнер» присутній у Малі з кінця 2021 року після військового перевороту, замінивши французькі війська та міжнародних миротворців, щоб допомогти в боротьбі з бойовиками, які становили загрозу для громад у центральних і північних регіонах протягом понад десяти років. Водночас «Вагнер» звинувачують у допомозі в проведенні рейдів і ударів безпілотників, унаслідок яких гинуть мирні жителі.

Цей інцидент стався через кілька місяців після найсмертоноснішого нападу на групу, коли близько 50 бійців «Вагнера» було вбито внаслідок засідки, влаштованої Аль-Каїдою на їхню колону на кордоні з Алжиром.