Антиурядові протести у Словаччині охопили понад 30 міст

У Словаччині 1 лютого відбулися протести проти уряду Роберта Фіцо. Акції пройшли у 32 містах, зокрема у столиці Братиславі на мітинг прийшли 30 тисяч учасників. Вони виступають проти ліквідації спеціальної прокуратури та змін до Кримінального кодексу.

Про це написали словацькі видання Dennik N i TV Noviny.

1 лютого також виповнилося 100 днів із моменту створення уряду Роберта Фіцо. Мітинги протесту цього дня організували опозиційні партії: “Свобода і солідарність” (Sloboda a Solidarita, SaS), “Прогресивна Словаччина” (Progresívne Slovensko, PS) та Християнсько-демократичний рух (Kresťanskodemokratické hnutie, KDH).

Крім словацьких міст, протести проходили за кордоном: у Празі, Брюсселі, Парижі та Осло.

У натовпі лунали гасла “Ми тут вдома” та “Фіцо — до Росії!” З початку цього року акції протесту пройшли вчетверте.