Антикорупціонери виявили у родини Умєрова елітну нерухомість у США: коментар пресслужбі глави РНБО

У Центрі протидії корупції повідомили, що родина голови РНБО Рустема Умєрова володіє елітною нерухомістю у США, частина якої не вказана у декларації.

Пресслужба Рустема Умєрова відреагувала – мовляв, родина голови РНБО ані зараз, ані раніше не володіла нерухомістю в США. Про це пише Радіо Свобода.

“Ми в ЦПК знайшли у родини Умєрових вісім елітних об’єктів нерухомості у США: три квартири у Флориді, одну – у Нью-Йорку та чотири вілли біля Маямі. На нашу думку, як мінімум кілька об’єктів Умєров мав би задекларувати, але не зробив цього”, йдеться в розслідуванні ЦПК.

За інформацією ЦПК, за даними декларації ексміністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова за 2024 рік, його дружина Лєйля Умєрова та троє дітей живуть у США. Вісім об’єктів нерухомості у США, пов’язаних із родиною Умєрових, Центр протидії корупції знайшов за допомогою платних баз даних, які показують власників нерухомості у США, та власних джерел із доступом до інформації про права власності на майно в Сполучених штатах.

У пресслужбі голови РНБО заявили, що Рустем Умєров та його родина не володіють та ніколи не володіли жодним обʼєктом нерухомості в США – немає ані квартир, ані віл, ані іншої нерухомості: родичі Умєрова орендують одну квартиру, що зазначено у його декларації.

“У двох інших об’єктах проживають і самостійно оплачують оренду батьки та брат, про що офіційно повідомлено у відповіді на запит ЦПК. Усі інші “об’єкти”, наведені у публікації, станом на звітний період не мають жодного стосунку до родини, родичів чи Рустема Умєрова”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, усе майно, яке підлягає декларуванню, оформлено в установленому законом порядку, що підтверджує перевірка Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яка вже проводилася та не виявила жодних порушень чи незадекларованих активів.

У РНБО наголосили, що бізнес родини Умєрова існував задовго до будь-якої державної діяльності посадовця.

“Родинний бізнес та операційна діяльність у США були створені і працювали ще до початку будь-якої публічної чи політичної кар’єри Рустема Умєрова – задовго до обрання його народним депутатом і тим більше до призначення на посаду Секретаря РНБО. Брат має власний бізнес, батьки багато років ведуть підприємницьку діяльність. Усі члени родини – самодостатні дорослі люди, які заробляють незалежно від державних посад чи політики”, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Публікацію ЦПК в РНБО назвали маніпулятивною, побудованою на непрямих згадках і технічних реєстраціях на одному з неофіційних сайтів в США, які не доводять права власності.