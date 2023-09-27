Спорт

Англія, Польща, Латвія та Швеція бойкотуватимуть змагання УЄФА за участі російських команд

27 Вересня 2023 19:17
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футбол, росія

У вівторок, 26 вересня, УЄФА пом’якшив санкції проти Росії в європейському футболі. Керівний орган повернув до міжнародних змагань російські команди у віковій категорії U17.

Рішення УЄФА щодо російських футболістів U17 викликало реакцію у кількох асоціацій-членів конфедерації. Висловлюючи незгоду з частковим поверненням росіян до європейського футболу, вони заявили про готовність бойкотувати змагання за участі представників Росії.

Українська асоціація футболу не тільки виступила проти поновлення росіян, але й закликала інші європейські федерації долучитися до бойкоту. Окрім цього УАФ висловило незгоду з допуском російських команд та вимагає від УЄФА скасувати рішення Виконавчого комітету організації.

УАФ уже підтримали три європейські асоціації, які заявили про готовність бойкотувати змагання за участі російських команд U17. До коаліції доєдналися Англія, Польща, Латвія та Швеція.


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